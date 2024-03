Morte encomendada, chifre e visita do capeta agitam a novela Renascer

Em cenas previstas para irem ao ar nesta sexta (29/3), de acordo com o resumo divulgado no site oficial de Renascer no Gshow, José Inocêncio (Marcos Palmeira) vai receber a visita do “capeta” no remake assinado por Bruno Luperi.

É que Eliana (Sophie Charlotte) usará a sua última cartada ao desembarcar em Ilhéus e pedir a ajuda do fazendeiro para retomar o casamento com José Venâncio (Rodrigo Simas) na novela das nove da Globo. O publicitário descobrirá a loucura da ex e correrá para a fazenda do pai, deixando Buba (Gabriela Medeiros) em choque.

