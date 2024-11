Mortes causadas pela PM de SP aumentam 46% em 2024

O estado de São Paulo enfrenta um cenário alarmante em 2024, com um aumento significativo nas mortes causadas por policiais militares. Dados do Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Penal do Ministério Público revelam que, de janeiro até 17 de novembro de 2024, foram registradas 673 mortes. Este número representa um aumento de 46% em comparação com as 460 mortes contabilizadas em todo o ano de 2023. Com mais de um mês restante para o término do ano, há a possibilidade de que esses números cresçam ainda mais.

A análise dos dados mostra que a maioria das mortes em 2024, totalizando 577, foi causada por policiais em serviço, enquanto 96 foram atribuídas a policiais de folga. Segundo o documento, neste ano, a média é de duas mortes por dia.O Ministério Público, responsável pela divulgação dos dados, continua a monitorar a situação e busca entender as causas desse aumento.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA