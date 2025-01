Mortes em atropelamento nos EUA sobem para 15. Autor tinha explosivos

As autoridades atualizaram o número de pessoas mortas no atropelamento em massa ocorrido nos Estados Unidos nesta quarta-feira (1º/1). Houve 15 mortes. A última quantidade divulgada era de 10. Também há registro de mais de 30 feridos. As informações são da NSBC.

O ataque ocorreu na Canal Street e na Bourbon Street, vias de Nova Orleans, no estado da Louisiana, nos EUA. O autor foi identificado como Shamsud-Din Jabbar, de 42 anos, um cidadão americano e residente no estado do Texas e ex-integrante do Exército do país. Ele foi morto, conforme o FBI.

O atropelamento foi logo após a virada de ano. Havia uma multidão que foi atingida pela caminhonete dirigida por Jabbar. Após parar o veículo, o autor também efetuou disparos. O veículo foi alugado. O FBI também divulgou que havia um potencial explosivo improvisado pelo homem.

Os investigadores suspeitam que o autor do crime tenha ligação com o Estado Islâmico, pois havia uma bandeira hasteada no carro dele em alusão à organização.

“O FBI está trabalhando para determinar as potenciais associações e afiliações do suspeito com organizações terroristas”, afirmou a agente especial assistente do FBI, Aletha Duncan.

As investigações do FBI consideram a possibilidade de que Jabbar não teria agido sozinho. Possíveis cúmplices do homem são procurados. “Não acreditamos que Jabbar seja o único responsável”, disse um agente do FBI.

“Este homem estava tentando atropelar o máximo de pessoas possível”, informou a superintendente do Departamento de Polícia de Nova Orleans, Anne Kirkpatrick.