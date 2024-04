Mortes por dengue em São Paulo saltaram de 19 para 33 em uma semana

Em apenas sete dias, as mortes por dengue saltaram de 19 para 33, na capital paulista. As infecções da doença chegaram a 89.153. Esse é o maior registro de número de casos desde 2015, quando o país também enfrentou uma epidemia semelhante, contabilizando 103.186 casos. O aumento de 73,6% em uma semana acende o sinal de alerta. Outros 80 óbitos no município estão em investigação. A piora também é constatada nos 96 distritos administrativos da cidade e 76 deles, tem incidência acima de 300. O coeficiente é um critério utilizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde para classificar uma região epidêmica, quando há mais de 300 casos em cem mil habitantes. O bairro de Vila Jaguara, na Zona Oeste de São Paulo, tem o índice mais elevado de registros, chegando a quase 7 mil infectados.

A Secretaria Municipal de Saúde intensificou as ações de combate a dengue, elevando o número de agentes pelas ruas, de 2 mil para 12 mil. O trabalho realizado ao longo de toda a semana, consiste em visitas casa a casa, vistorias a imóveis, ações de bloqueios de criadouros e nebulizações. Também foram criadas tendas para atendimentos a casos suspeitos e as AMAS, Assistência Médicas Ambulatoriais, tiveram o horário ampliado em 3 horas, funcionando agora até as 22h. No interior do estado, a tensão também foi redobrada. Em Aparecida, no Vale do Paraíba, a prefeitura anunciou uma força tarefa, mobilizando todas as secretarias com ações de combate e conscientização, devido à alta dos casos que chegaram a 171. Já na cidade de Jundiaí, foi decretada situação de emergência e criado um comitê de combate a dengue. O decreto foi efetuado após o município ter confirmado a primeira morte pela doença e a instauração de um inquérito por parte do ministério público para apurar as medidas tomadas pela prefeitura, em relação ao enfrentamento a doença.

*Com informações do repórter Daniel Lian