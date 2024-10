Mortos em acidente com avião da Abaeté são identificados; vítimas moravam em Salvador

Quatro das cinco vítimas do acidente com o avião da Abaeté foram identificadas. Além do comandante Jefferson Rodrigues Ferreira, de 36 anos, morreram o copiloto Dulcival da Conceição Santos; a médica Sylvia Rausch Barreto, de 31 anos, e o mecânico Joseilton Borges, de 53 anos. Até o momento, apenas o enfermeiro não teve o nome informado.

O comandante era natural de Guanambi, morava em Salvador, e atuava como piloto há 13 anos. Jefferson Ferreira tinha mais de cinco mil horas de voo, era casado e não tinha filhos. O copiloto Dulcival da Conceição era morador de Salvador, assim como o mecânico Joseilton Borges, que residia no bairro de Itapuã, era casado e tinha duas folhas.