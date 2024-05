Mortos no RS chegam a 154 e número de desaparecidos baixa para 98; norte do Estado tem alerta de temporais

O número de mortos devido às enchentes no Rio Grande do Sul chega a 154, na manhã desta sexta-feira (17). Agora, o Estado tem 98 desaparecidos e 806 feridos. Já são 461 municípios – do total de 497 – atingidos, afetando a vida de 2.281.830 pessoas. Os desalojados totalizam 540.192 pessoas e os abrigos atendem 78.165 pessoas. Até agora, 82.666 pessoas e 12.108 animais foram resgatados. Cidades ao norte do Rio Grande do Sul têm alerta de temporais para esta sexta-feira, juntamente com o Estado de Santa Catarina, em que algumas cidades devem registrar até chuvas de 70 milímetros. Na noite de quinta (16), cidades em áreas ribeirinhas de algumas cidades do Vale do Caí e da Serra Gaúcha foram colocadas em alerta pela Defesa Civil para risco de deslizamento de uma encosta na Barragem do Salto, em São Francisco de Paula. O risco era que a eventual queda da encosta no reservatório causaria uma onda às margens do Rio Caí.

Em Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira, não chove, mas a temperatura segue baixa. Na região metropolitana também não chove. As águas do Guaíba estão em 4,72 e metros e seguem baixando, lentamente. De acordo com a CEEE Equatorial, 114.832 pontos estão sem energia elétrica e a RGE Sul informa que outros 119.200 pontos estão inoperantes. O abastecimento de água ainda não está normalizado para 117.586, que seguem sem água. As operadoras Tim e Claro informam que o serviço está normalizado, enquanto a Vivo ainda tem quatro municípios sem serviço. Nas escolas o panorama é melhor do que o dos últimos dias: 1.652 escolas já retomaram as aulas e do total de 2.340, 688 ainda não o fizeram. Para os alunos de 475 destas últimas não há data prevista de retorno. O Estado tem 741.831 estudantes, dos quais 464.779 já retornaram às salas de aula, enquanto 277.051 permanecem aguardando a retomada do ensino. Nas estradas, ainda há 88 trechos de bloqueios e parciais, em 50 rodovias, de acordo com informações do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).