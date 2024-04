Mossoró: bandidos do RJ montaram escolta e rota de fuga para foragidos

Traficantes do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro (RJ), traçaram a rota de fuga de Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento e forneceram abrigo, alimento, transporte, escolta e dinheiro aos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró.

A intenção do grupo criminoso, conforme revelou a Polícia Federal, era levar a dupla para outro país.

Eles chegaram até a receber um Pix de um criminoso da capital fluminense, no valor de R$ 5 mil, nos primeiros dias de fuga. Investigações apontam que bandidos do Norte e do Nordeste estavam instruídos a oferecer todo o apoio necessário a Rogério e Deibson.

Arma apreendida Mossoró

Fuzil, celulares e dinheiro apreendidos com foragidos de Mossoró Divulgação

Fugitivos de Mossoró presos

Fugitivos presos Divulgação

Presos mossoro

Operação contou com homens da PF e PRF Polícia Federal

Fugitivos de Mossoró recuperados

Fugitivos de Mossoró recuperados MJSP/Divulgação

PF e PRF recapturam fugitivos de Mossoró

Fugitivos de Mossoró foram presos em Marabá, no Pará Reprodução

Fugitivos voltam à penitenciária de Mossoró 1

Fugitivos voltam à penitenciária de Mossoró 1 TV Globo/Reprodução

fuga-mossoro-mapa-1

Prisão A localização dos dois fugitivos ocorreu na cidade de Marabá, no interior do Pará, após investigação da PF no âmbito da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco). A ação foi realizada na BR-222, com o apoio da PRF.

A partir das ações de inteligência como estratégia de recaptura, as investigações da PF indicaram que a dupla havia conseguido chegar até a Região Metropolitana de Belém (PA) e tinha planos de deixar o país.

Na quinta (4/4), a PF verificou que um comboio com três veículos iniciou deslocamento pela estrada que vai de Belém a Marabá, levando os fugitivos. Diante dos fatos, os policiais federais abordaram os carros utilizados pelos indivíduos na ponte sobre o Rio Tocantins.

Além dos dois fugitivos, foram presas mais quatro pessoas, suspeitas de integrarem a rede de apoio dos criminosos. A polícia também apreendeu um fuzil calibre 5,56mm, os veículos e celulares. O local da prisão fica a 1.600 quilômetros de Mossoró.

Os fugitivos foram conduzidos à delegacia de Polícia Federal em Marabá e transferidos na madrugada desta sexta (5/4) para a Penitenciária Federal de Mossoró. Os demais presos foram encaminhados ao sistema penitenciário do Pará.

“[A unidade de Mossoró está] totalmente reformulada, no que diz respeito aos equipamentos de segurança. Eles ficarão separados e haverá vistorias diárias”, destacou, nessa quinta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

As investigações da Polícia Federal seguem para apurar as circunstâncias da fuga e identificar todos os envolvidos na rede de apoio.

Ministério da Justiça A fuga representou a primeira crise desde que o ministro Ricardo Lewandowski assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A gestão do ministro aposentado do STF — sob a qual também se deu a elucidação do assassinato da vereadora Marielle Franco — tem reiterado o compromisso no combate ao crime organizado.

A prisão alivia parte da pressão sobre a pasta e as forças de segurança, mas deixa um alerta ligado, sobretudo por se tratar da primeira fuga registrada nas cadeias federais do Brasil.

Deibson e Rogério escaparam da prisão de segurança máxima por volta das 3h30 de 14 de fevereiro. Após 51 dias de buscas, que envolveram centenas de agentes das forças de segurança, a dupla foi presa na tarde dessa quinta-feira (4/4), na BR-222, nas proximidades de Marabá, no Pará.