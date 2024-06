Moto Fácil é destaque e recebe Prêmio Imprensa em Itamaraju com grande Estilo

Na noite desta quarta-feira, 29 de maio, a cidade de Itamaraju foi palco de mais um grande evento promovido pela Revista Multi Mídia, dirigida por Edmilson Ciriaco. A cerimônia destacou a Moto Fácil Shineray, que foi agraciada com o Prêmio Imprensa como a melhor revendedora do extremo sul baiano, recebendo a honraria com grande estilo.

Os funcionários da Moto Fácil Shineray, que se dedicam incansavelmente ao crescimento da empresa, marcaram presença na entrega do prêmio, juntamente com convidados especiais. Para celebrar a conquista, o proprietário da empresa, Rafael Meira, preparou um banquete luxuoso para funcionários e convidados, com uma mesa repleta de comida e bebida, tudo oferecido pela Moto Fácil Shineray.

A Moto Fácil Shineray possui três lojas na região: a matriz em Itamaraju, uma filial em Teixeira de Freitas e outra em Eunápolis. Além disso, Rafael Meira anunciou a abertura de uma nova loja exclusiva da Shineray em Porto Seguro, ampliando ainda mais a presença da marca no extremo sul da Bahia.

A celebração não apenas reconheceu o esforço e a dedicação dos funcionários, mas também serviu como um marco importante para a empresa, simbolizando o crescimento contínuo e a expansão de seus negócios. Os convidados desfrutaram de uma noite memorável, repleta de confraternização e alegria, celebrando um sucesso que reflete o compromisso da Moto Fácil Shineray com a excelência no atendimento e na qualidade dos seus produtos.

Com a nova loja em Porto Seguro, a Moto Fácil Shineray fortalece sua posição como líder no mercado de revenda de motocicletas na região, oferecendo aos clientes uma ampla gama de opções e um serviço de alta qualidade. Este novo empreendimento demonstra a confiança de Rafael Meira no potencial de crescimento da marca e seu desejo de atender ainda melhor os clientes do extremo sul baiano.

O evento promovido pela Revista Multi Mídia não apenas celebrou o sucesso da Moto Fácil Shineray, mas também destacou a importância do reconhecimento público e da valorização dos empreendimentos locais. A premiação serviu como um incentivo para que outras empresas continuem buscando a excelência e contribuam para o desenvolvimento econômico e social da região.

Assim, a noite de quarta-feira em Itamaraju foi marcada por celebrações, reconhecimento e promessas de um futuro ainda mais próspero para a Moto Fácil Shineray e para o extremo sul da Bahia.

Em entrevista, Rafael Meira expressou sua gratidão aos moradores de Itamaraju e região pelo apoio contínuo ao trabalho da Moto Fácil. Ele também agradeceu aos seus colaboradores pela dedicação e empenho.

“Se não fosse nossos colaboradores, nada disso seria possível. A Moto Fácil Shineray tem quinze anos, dos quais trabalhei cinco como funcionário e há dez anos sou diretor e proprietário. Esta é a primeira vez que ganhamos o prêmio como a melhor concessionária de Itamaraju e região,” afirmou Rafael, diretor e proprietário da Moto Fácil Shineray do Brasil, a única franquia da Shineray na região do extremo sul baiano.

Por | Ascom