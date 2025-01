Moto furtada é recuperada em ação rápida da GCM e comunidade de Itamaraju!

O empenho da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itamaraju e a colaboração ativa da comunidade resultaram na rápida recuperação de uma motocicleta furtada, na madrugada desta quarta-feira (29).

Informações anônimas levaram os agentes da GCM até a Rua João Catulino, no bairro Jaqueira, onde a moto Honda CG 160 Start, vermelha, placa RDI-5H78, foi encontrada abandonada nas proximidades de uma residência, o veículo estava em fase de ser desmontada.

A resposta dos servidores da segurança pública foi imediata: ao constatarem a origem do veículo, providenciaram sua remoção e notificaram as autoridades competentes e o proprietário.

A GCM reforça seu compromisso com a população, atuando em diversas frentes para proteger o patrimônio dos cidadãos. “Ficamos satisfeitos em mais uma vez podermos recuperar e cuidar do patrimônio do povo itamarajuense”, destacou um dos agentes.

A polícia já tem indícios sobre o criminoso e acredita que sua captura é apenas questão de tempo. A recuperação do veículo reforça que ação conjunta entre população e forças de segurança é essencial no combate ao crime.

Além da eficiência da força de segurança, o apoio da população foi essencial para o desfecho positivo. A vigilância comunitária e a parceria com a GCM demonstram que, juntos, a criminalidade pode ser combatida com firmeza.