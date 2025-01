Moto Honda CG 160 é furtada em Itamaraju: veja como ajudar!

Na madrugada desta terça-feira (28), um furto audacioso abalou a rotina tranquila da Travessa JK, em Itamaraju. Uma Honda CG 160 Start, de cor vermelha e placa RDI-5H78, licenciada na cidade, foi levada por criminosos enquanto estava estacionada em frente à residência do proprietário. Horas depois, o silêncio da noite deu lugar a uma mobilização urgente: familiares e amigos da vítima inundaram as redes sociais com apelos para localizar o veículo, transformando a busca em um caso de interesse coletivo.

Detalhes do crime revelam uma ação rápida e planejada. O proprietário, que preferiu não se identificar, relatou à polícia que a moto desapareceu após ser deixada em frente ao seu lar, por volta das 22h. “Foi um momento de desespero. A moto é essencial para o meu trabalho”, desabafou. O Boletim de Ocorrência já foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, mas as investigações esbarram na falta de testemunhas.

Enquanto as autoridades vasculham pistas, a comunidade assume um papel crucial. Nas plataformas digitais, fotos da Honda vermelha e da placa RDI-5H78 viralizam, acompanhadas de mensagens como: “Compartilhem! Qualquer informação pode ser decisiva”. A estratégia reflete um fenômeno crescente: a união entre tecnologia e segurança pública para combater a criminalidade.

“A população é nossa aliada”, reforça um porta-voz da Polícia Militar. Além dos canais oficiais (190 para a PM e 197 para a Civil), dois números de telefone foram divulgados para denúncias anônimas: (073) 99995-2725 e (73) 3294-5980. “Garantimos o anonimato, e toda informação será apurada”, assegurou.

O caso expõe uma realidade conflitante: enquanto criminosos se aproveitam da vulnerabilidade noturna, cidadãos e autoridades tentam virar o jogo com vigilância compartilhada. Para especialistas, iniciativas como essa não apenas aceleram investigações, mas fortalecem o tecido social. “Quando a comunidade se une, o criminoso perde a vantagem”, analisa um estudioso de segurança pública.

E você? Se testemunhou algo ou tem informações sobre a Honda CG 160 vermelha, placa RDI-5H78, não hesite. Sua ligação pode ser a peça que faltava para resolver este quebra-cabeça. Compartilhe esta história, porque em Itamaraju, até uma moto roubada pode se tornar um símbolo de resistência.