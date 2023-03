Moto sem seguro furtada de lavrador é recuperada pela PRF em Eunápolis

Condutor alegou ter adquirido veículo por R$9 mil; ele também transportava três baterias que foram furtadas de uma fazenda.

Policiais rodoviários federais recuperaram na noite desta quarta-feira (15), no Km 720 da BR 101 em Eunápolis, uma motocicleta que havia sido furtada semana passada (07/03), na zona rural da cidade de Jaguaré (ES).

A equipe fazia fiscalização em frente a unidade operacional da PRF, quando resolveram abordar uma motocicleta Honda/Cg 150 Titan, conduzida por um homem de 27 anos. Após consulta ao sistema de segurança, os policiais verificaram que o veículo possuía um registro de furto, datado em 07/03/2023.

O condutor disse que comprou a moto por R$ 9 mil. Ele também transportava três baterias e os policiais descobriram que esses equipamentos foram furtados de uma fazenda localizada nas proximidades de Itamaraju.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para registro da recuperação e formalização do flagrante. A moto será devolvida ao verdadeiro dono que com certeza ficará feliz com a restituição do bem e que representa também o único meio de transporte dele.

Você sabia?

O sistema SINAL é uma importante ferramenta para o cidadão que tiver seu veículo roubado, furtado, com perda de sinal, em seqüestro ou clonado, poderá fazer um cadastro do referido veículo no portal da PRF. De imediato, uma mensagem é enviada para os celulares dos policiais que estejam mais próximos da ocorrência, para auxiliar na recuperação do veículo.