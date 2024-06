Motoboy é preso na Asa Norte por usar app para fazer delivery de droga

PMDF/Divulgação

1 de 1 pmdf delivery drogas – Foto: PMDF/DivulgaçãoUm homem foi preso em flagrante nessa segunda-feira (3/6), na Asa Norte, por supostamente fazer delivery de drogas pelo Distrito Federal. O suspeito foi flagrado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por volta das 18h30.

No momento da prisão, a equipe do Grupo Tático Operacional (GTop) do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) também apreendeu 22 comprimidos de droga sintética, sete porções de skunk em embalagens, cerca de 20g do entorpecente, três balanças de precisão e um celular.

O pedido das entregas e a comercialização das drogas ocorriam por meio de aplicativos. O suspeito e os itens apreendidos foram levados para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).

