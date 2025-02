Motociclista de 24 anos morre em acidente no centro da cidade de Formosa do Rio Preto

Um motociclista de 24 anos, identificado como Del Hevinis Souza dos Santos, morreu na manhã da última quinta-feira (06) em um acidente de trânsito no centro de Formosa do Rio Preto, no Oeste da Bahia. A colisão ocorreu por volta das 7h19 no cruzamento da Rua Anastácio Dias dos Santos com a Avenida Duque de Caxias.

O motociclista trafegava pela Avenida Duque de Caxias quando colidiu com um caminhão caçamba que atravessava o cruzamento. Apesar de tentar evitar a colisão, o motociclista foi atingido e arrastado por alguns metros.

Segundo o Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas Del Hevinis não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão permaneceu no local e prestou socorro à vítima.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e acionou o Departamento de Polícia Técnica de Barreiras para realizar a perícia no local e no corpo. O corpo de Del Hevinis foi encaminhado para o necrotério, onde foi submetido a exame de necropsia e posteriormente liberado para a família realizar o sepultamento.