Motociclista é arremessado após colisão com carro no Norte baiano

Um jovem, de 21 anos, ficou ferido após ser arremessado da motocicleta que pilotava em Juazeiro, no Sertão do São Francisco. O acidente ocorreu na última segunda-feira (11). Câmeras de segurança registraram o momento da colisão com um carro, informou a TV São Francisco.

No vídeo, é possível ver o momento em que o motociclista se aproxima do carro enquanto o motorista fazia uma manobra para a esquerda. Após bater na porta do carona do veículo, o motociclista caiu no chão aparentemente desacordado.

A vítima, identificada como Natanael Carvalho do Nascimento, foi socorrida pelo Samu com escoriações e lesões pelo corpo e foi levada para o Hospital de Traumas de Juazeiro. O motociclista recebeu alta nesta terça-feira (12).

Já o motorista do carro foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Não há mais informações sobre a ocorrência.