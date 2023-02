Motociclista é preso após aparecer em vídeo se masturbando em via pública no Ceará

Um homem de 27 anos, de nome não informado, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por importunação sexual contra uma adolescente de 17 anos. Ele foi flagrado em vídeo se masturbando em via pública, quando estava parado sobre uma motocicleta. A prisão aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 9, no bairro Tucumduba, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Conforme a PC-CE, ele já tinha antecedentes por crimes contra a dignidade sexual realizados em 2019 contra outras vítimas.

O homem foi preso na própria residência por policiais do 27º Distrito Policial. Os atos obscenos aconteceram na frente da adolescente que passava pelo local.

Um Boletim de Ocorrência (B.O) registrando os fatos foi registrado no mesmo dia do crime, as buscas continuaram até a identificação do suspeito.

Ele foi preso em flagrante e autuado pelo crime de importunação.