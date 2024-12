Motociclista é socorrida com vários ferimentos em grave acidente na BA-409 em Conceição do Coité

Uma motociclista de 24 anos sofreu um acidente na manhã desta quinta-feira (19) em uma estrada vicinal que liga a BA-409 ao Povoado Canta Galo, em Conceição do Coité. A vítima, identificada como Maise Evangelista Silva, foi encontrada viva, mas com diversas lesões. Após os primeiros socorros no local, Maise foi encaminhada para o Hospital Português.

Pouco antes conforme o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, por volta das 21h25, o casal teria sofrido o acidente de moto na BA-409, no trecho entre Coité e Serrinha, próximo ao bairro Olhos d’Água. As vítimas colidiram contra um veículo, que estava parado na via, e a mulher sofreu suspeita de fratura em uma das pernas, enquanto o homem teve apenas escoriações.

Imagens do posto onde os socorristas atuaram na noite do acidente | Foto: Reprodução / Calila Notícias

Por volta das 21h40, um Fiat Dobló desgovernado colidiu em uma bomba de combustível em um posto de combustíveis da cidade, causando um princípio de incêndio. A rápida ação dos socorristas, juntamente com populares e a Guarda Civil Municipal, evitou que as chamas se alastrassem.

As causas dos acidentes continuam sendo investigadas. Até o momento a vítima segue internada no Hospital Reginal local.