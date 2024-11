Motociclista fica ferido após colisão com carro em Jaguaquara

Um acidente entre uma moto de um carro deixou uma pessoa ferida na noite do último sábado (2), em um cruzamento da região central de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, na Bahia. O motorista do carro evadiu do local após a colisão.

Segundo informações do Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o carro teria avançado a sinaleira e colidido com a moto. O motociclista, morador da cidade, sofreu lesões e ficou desacordado. Os primeiros socorros foram realizados por populares e por um médico que passava pelo local.

A Polícia Militar e uma ambulância do Hospital de Jaguaquara foram acionados para o registro da ocorrência e o socorro à vítima. Agentes da PM coletaram informações para tentar identificar o carro. A motocicleta foi removida pela Guarda Municipal e a vítima foi encaminhada ao Hospital.