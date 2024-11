Motociclista fica ferido após colisão com defensa metálica na BR-420 em Jaguaquara

Um motociclista ficou ferido após colidir contra a defensa metálica (guard-rail) às margens da BR-420, na Ladeira do Bendengó, entrada da cidade de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá. O acidente ocorreu na tarde deste sábado (9).

De acordo com informações do Blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, a vítima, identificada como Márcio, pilotava uma motocicleta Honda CG de cor vermelha. Com o impacto da batida, ele foi arremessado e sofreu lesões. O motociclista foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e encaminhado para atendimento médico.



Ainda não há informações sobre a causa do acidente, que está sendo investigado pelas autoridades.