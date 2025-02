Motociclista fica ferido após colisão de carreta em São Sebastião

A colisão entre uma carreta e uma moto deixou o motociclista de 24 anos ferido neste domingo (2/2). O acidente ocorreu na avenida principal de São Sebastião, em frente a um posto de combustíveis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o condutor da motocicleta foi transportado para o Hospital Regional Leste (HRL), consciente, orientado e estável. Ele apresentava a suspeita de fratura no pé direito.

O motorista da carreta, de 55 anos ,não sofreu ferimentos. Os bombeiros não souberam informar a dinâmica do acidente.

Tráfego proibido

O tráfego de caminhões pela DF-463, a avenida principal de São Sebastião, está proibido desde setembro de 2024, após publicação de decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB).

A proibição ocorreu depois de uma mulher de 62 anos morrer com o veículo pesado na via.

Desde então, o acesso de caminhões a São Sebastião deve ser feito apenas pela BR-251. A medida só pode ser ignorada em casos de veículos de emergência como ambulâncias.

O local do acidente deste domingo ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).