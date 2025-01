Motociclista fica gravemente ferido após colisão com caminhão em Luís Eduardo Magalhães

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrado na tarde desta terça-feira (28), por volta das 12h10, no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Bom Jesus da Lapa, no bairro Mimoso I, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

O motociclista, conduzindo uma Honda NC 700X, seguia pela rua Rio Grande do Sul quando foi atingido por um caminhão munck que avançou a placa de parada ao entrar na rua Rio Grande do Sul. Com o impacto da colisão, o motociclista sofreu ferimentos graves, incluindo uma fratura na face.

Segundo o Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para o Hospital Miriam Borges e posteriormente transferida para uma unidade hospitalar particular.