Motociclista morre após colidir com boi solto na BR-407, em Jaguarari

Um grave acidente ocorrido na madrugada deste domingo (26), por volta das 01h40, na BR-407, próximo ao Colégio CETEP-PNI, em Jaguarari, resultou na morte de um homem e deixou outras duas pessoas feridas. A vítima foi identificada como Jinelson Ferreira Grilo, 52 anos. Até o momento, ninguém foi preso.

Segundo informações do Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, as três vítimas seguiam em uma motocicleta Honda CBX 250, com placa de São Paulo, sentido ao centro de Jaguarari, quando colidiram com um boi que estava solto na pista. Com o impacto da colisão, o motociclista de 52 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os outros dois ocupantes da motocicleta foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para o Hospital Municipal de Jaguarari, mas o estado de saúde deles não foi divulgado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Guarda Civil Municipal estiveram no local para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos cabíveis. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente e buscará identificar o proprietário do animal. A presença de animais soltos em rodovias é um problema recorrente e coloca em risco a vida de motoristas e pedestres.