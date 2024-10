Motociclista morre após colisão em avenida no Sudoeste baiano

Um motociclista, de 36 anos, morreu após colidir o veículo que pilotava com uma picape, na noite desta quinta-feira (24) em Vitória da Conquista, no Sudoeste. A vítima, identificada como Júlio Cesar Santos de Souza, trafegava na Avenida Presidente Vargas, quando houve a colisão com o veículo, pertencente à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz).

Segundo o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, o motociclista foi socorrido pelo Samu e levado em estado grave para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde não resistiu. Não há informações sobre o que ocorreu com os ocupantes da picape. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

O corpo do motociclista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista. O sepultamento deve ocorrer nesta sexta-feira (25).