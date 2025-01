Motociclista morre após colisão na BA-408, próximo em povoado no nordeste baiano

Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira (8), por volta das 6h40, na BA-408, nas proximidades do povoado Alto Grande, no município de Araci, no nordeste baiano. A colisão deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida. As vítimas ainda não foram identificadas.

Segundo informações do Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, a colisão envolveu uma motocicleta Honda Biz, de placa NVH-6975. As causas do acidente continuam sendo investigadas pela Polícia Civil.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro ao motociclista ferido, que foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araci.

A Polícia Militar esteve no local para isolar a área e preservar as evidências até a chegada da perícia. O corpo da fatalidade foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para identificação e necropsia.