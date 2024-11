Motociclista morre após tentar atravessar ponte no Extremo Oeste baiano

Um motociclista, de 53 anos, morreu após tentar atravessar uma ponte interditada em Formosa do Rio Preto, no Extremo Oeste baiano. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (4) na ponte de acesso ao povoado de Arroz, zona rural do município.

Conforme a TV Oeste, uma ambulância do Samu foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O motociclista foi identificado como Jaciro José Alves de Morais. Após a confirmação do óbito, o corpo foi levado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, na mesma região.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Conforme o Portal do Cerrado, a ponte desmoronou em fevereiro deste ano após as fortes chuvas que atingiram a região. Desde então, o equipamento não foi reformado nem há sinalização na via.