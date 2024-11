Motociclista morre e carona fica ferido em colisão com carro em Paulo Afonso

Um motociclista morreu e o carona ficou gravemente ferido após uma colisão entre a moto e um carro, na manhã deste sábado (16), em Paulo Afonso, no norte da Bahia. O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

Segundo a polícia, latas de bebida alcoólica, tanto cheias quanto vazias, foram encontradas dentro do carro. O motorista, no entanto, fugiu do local sem prestar socorro, e até o momento, não foi identificado.

O acidente ocorreu por volta das 5h, em um trecho da BA-210, nas proximidades de uma ponte. A motocicleta e o carro estavam em direções opostas quando se chocaram frontalmente. Com o impacto, a moto ficou severamente danificada.

O motociclista, identificado como José Paulo da Purificação Pereira, de 41 anos, morreu no local. O carona, cuja identidade não foi divulgada, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

A Polícia Civil de Paulo Afonso investiga as circunstâncias do acidente. Até o momento, o motorista do carro ainda não foi encontrado.