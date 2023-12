Motociclista morre em acidente na cidade de Teixeira de Freitas

Marlei dos Santos, morreu nesta quarta-feira (27) de dezembro, após se envolver num grave acidente automobilístico, registrado na Avenida Marechal Castelo Branco no centro de Teixeira de Freitas.

A vítima ocupava uma motocicleta Honda NXR160 BROS de cor vermelha e placa RPB-9J65, quando foi atingido por um caminhão M BENZ ATEGO 2426, de cor branca e placa ODS9I10 que transportava carga viva (bovinos), onde o veículo maior passou sobre o condutor da moto.

Pessoas que passavam pelo local, mobilizaram as autoridades e equipes de saúde, que destinaram para a localidade do acidente, no entanto, procedimentos foram efetivados na vítima, que não apresentava sinais vitais.

Uma guia com levantamento cadavérico foi autorizada e o corpo transferido para o IML do município.

Um boletim com informações foi registrado, onde os veículos foram transferidos para a delegacia da cidade.

A polícia deverá instaurar inquérito para apurar as causas do acidente, o condutor ou responsável pelo veículo também será indiciado.