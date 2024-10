Um motociclista, de 45 anos, foi a óbito após uma colisão em um trecho urbano da BR-324 de Jacobina, no Piemonte da Diamantina. Segundo o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, o acidente ocorreu nesta terça-feira (15) no acesso ao bairro da Bananeira.

A vítima, identificada como Pedro Paulo Oliveira Souza, conduzia a motocicleta quando teria tentado cruzar a pista para entrar no bairro quando houve a batida com um caminhão carregado de cimento.