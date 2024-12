Motociclista por aplicativo morre a tiros quando esperava passageiro na Bahia

Um motociclista de aplicativo foi morto a tiros na noite de quarta-feira (25) em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, a vítima, Alejandro Cesar Pyrih, de 47 anos, aguardava um passageiro na Avenida Ayrton Senna quando um carro se aproximou e um ocupante do veículo disparou contra o motociclista.

Ao site, o delegado Adriano Mascarenhas, que apura o crime, pelo menos 20 cápsulas de pistola 9 mm e fuzil 5.56 foram encontradas no local do homicídio.

Até o início da manhã desta quinta-feira (26) não havia nenhuma informação sobre a autoria e a motivação do crime.