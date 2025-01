Motociclista realiza manobras arriscadas, atropela criança e mata homem em São Paulo

Um trágico acidente no sábado (4) ocorreu em Sapopemba, São Paulo, e resultou na morte de um homem de 55 anos. Ele foi atropelado por um motociclista de 25 anos que, segundo testemunhas, estava realizando manobras arriscadas, como empinar a moto, no momento do incidente. Além do homem, uma criança de apenas 6 anos também foi atingida e sofreu ferimentos, sendo encaminhada para o Hospital Geral de São Mateus. A Secretaria da Segurança Pública relatou que a equipe da polícia militar foi chamada ao local e confirmou que o motociclista estava praticando manobras perigosas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro ao homem atropelado, mas, infelizmente, ele não sobreviveu aos ferimentos. A criança, por sua vez, permanece internada, recebendo cuidados médicos.

Após o acidente, o motociclista foi detido em flagrante e responderá por homicídio. A situação gerou grande comoção na comunidade local, que se preocupa com a segurança nas vias públicas, especialmente em áreas onde há circulação de pedestres e crianças. O caso foi registrado no 69° Distrito Policial, conhecido como Teotônio Vilela, onde as autoridades iniciaram uma investigação. A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados para analisar as circunstâncias do acidente e coletar evidências que possam contribuir para o processo judicial.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA