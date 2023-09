MotoGP: Apesar de posição perdida no fim, Quartararo celebra pódio na Índia

O GP da Índia levou novamente o francês Fabio Quartararo ao pódio da MotoGP. O piloto da Yamaha se aproveitou de erros de Francesco Bagnaia e Marc Márquez para escalar para o terceiro lugar – que poderia ser segundo se ele não tivesse perdido uma posição que havia acabado de ganhar de Jorge Martín na última volta.

“A verdade é que passei mal, por causa da aderência que tínhamos no final. Ele me passou pela esquerda, com muito mais aderência e potência, mas estou feliz por estar de volta ao pódio”, falou Quartararo.

“O segundo teria sido melhor, claro, mas podemos estar felizes com o ritmo que fizemos ao longo do fim de semana e por um resultado final como este.”

“Foi uma corrida difícil mesmo, dei tudo de mim. Na reta perdemos muito, na aceleração, meu chefe de equipe disse que fizemos uma ótima corrida, então posso dormir tranquilo. Foi uma boa corrida, e espero regressar no próximo ano a este magnífico circuito”.

“Fiz uma largada muito boa. Estava mais ou menos na quinta posição, com Joan Mir no início, e estava muito no limite, não conseguia ir muito rápido. Mas no final consegui segurar a posição, marquei meu ritmo e no final todo mundo estava no limite. Pecco errou e Marc também. Então aproveitei os erros. Muitas vezes quase caí, mas em no final conseguimos o pódio”.