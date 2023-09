MotoGP: Depois de ficar 6 meses sem pontuar, Mir celebra top 5 na Índia

O campeão mundial de MotoGP de 2020, o espanhol Joan Mir, vivia uma temporada complicadíssima na Honda até o último GP da Índia. O piloto havia pontuado apenas em uma oportunidade neste ano, no GP de Portugal, em março – etapa inaugural de 2023 – com um 11º posto.

Agora, em setembro, Mir fez sua melhor prova, primeiro se classificando em quinto no grid – uma posição na frente de Marc Márquez – e depois finalizando a corrida principal na mesma posição. Após a prova, ele celebrou o resultado.

“Foi uma grande corrida hoje”, disse Mir.

“Estou super feliz com o nosso desempenho no fim de semana e é claro que terminar na quinta posição é um grande impulso para nós. A equipe e eu fizemos um ótimo trabalho para entender melhor a moto, como é preciso fazer a volta e ser rápido neste fim de semana.”

“Tivemos uma pequena coisa no final da corrida (vibração) que fez com que perdesse terreno para o Fabio e recuássemos”.

“Comecei a sentir vibrações vindo do pneu traseiro. Achei que não conseguiria terminar a corrida, mas quando comecei a patinar cada vez mais, foi como se desaparecesse um pouco mais. Então isso condicionou um pouco na segunda parte da nossa corrida e acho que poderíamos estar perto do Jorge Martin e do Fabio hoje, honestamente.”

“Finalmente conseguimos dar o máximo e tentar pegar Binder depois que quase caí. Foi uma grande salvada. Mas sim, foi uma corrida muito boa no geral e aproveitei meu tempo na Índia. Vamos continuar assim no Japão.”