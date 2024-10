Motoqueiro tenta incendiar posto na Marginal Tietê

Um criminoso pilotando uma moto ateou fogo no piso de um posto da bandeira Gulf Combustíveis na madrugada deste sábado em São Paulo. O episódio aconteceu por volta da 1h50 no posto da Via Leste da Marginal Tietê.

Pelas câmeras, é possível notar que ele portava um pequeno galão de gasolina, despejou o produto no chão e acendeu o que parece um isqueiro, causando um pequeno incêndio que atingiu parte de uma bomba de abastecimento.

Após escapar acelerado na moto, dois frentistas que atendiam outros veículos perceberam as chamas, agiram rápido e apagaram o fogo com extintores, evitando assim uma tragédia sem proporções no estabelecimento. Essas bombas são ligadas por mangueiras resistentes a tanques subterrâneos que armazenam até 15 mil litros de combustíveis.

A Polícia Civil já investiga o caso. Não há ainda informações sobre a motivação do motoqueiro bandido, mas uma linha de apuração é a tentativa de intimidação da facção PCC a concorrentes na capital. O grupo criminoso passou a lavar muito dinheiro comprando postos, distribuidoras e até uma formuladora de combustíveis no Estado Paulista.

Assista aqui ao vídeo: https://cdn.jwplayer.com/players/qDZJXUyD-65fVsHCx.html