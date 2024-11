Motorista avança contra grupo de pessoas na China e deixa ao menos 35 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Ao menos 35 morreram e outros 43 ficaram feridos após um carro avançar contra um grupo de pessoas que estavam do lado de fora de um centro esportivo na cidade de Zhuhai, no sul da China, na noite desta segunda-feira (11), segundo a emissora estatal do país asiático.

O incidente de motivações ainda desconhecidas levou autoridades do país a se manifestarem. De acordo com a imprensa estatal, o líder chinês, Xi Jinping, exigiu a punição do responsável e pediu todos os esforços para atender os afetados.

Segundo a Reuters, a polícia local prendeu um homem de 62 anos identificado apenas com o sobrenome Fan que tentava fugir e era suspeito de ser o motorista. Em um vídeo verificado pela agência de notícias, era possível ver ao menos 20 pessoas no chão enquanto ambulâncias chegavam e alguns gritavam “terrorista”.

O atropelamento ocorreu na véspera de uma importante exposição de aviação do Exército de Libertação Popular, a principal força armada da China. O evento anual ocorreria desta terça (12) até domingo (17). O centro de esportes, que costuma ser frequentado por quem busca um local para praticar exercícios, foi fechado após o incidente, segundo a emissora americana CNN.

Segundo a agência de notícias Associated Press, artigos na imprensa que falavam sobre o assunto foram tirados do ar, assim como publicações sobre o assunto nas redes sociais.