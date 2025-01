Motorista bêbado atropela mulher na Cidade Estrutural

Um homem de 54 anos atropelou uma mulher de 43, na noite dessa sexta-feira (3/1), no setor central da Cidade Estrutural. O motorista, que dirigia um Fiat Palio vermelho, estava embriagado no momento do acidente.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e encontrou vítima e o motorista no local. Ele admitiu ter consumido bebida alcoólica e disse que não viu a mulher, mas que parou o carro quando sentiu o impacto.

A vítima apresentava um ferimento na cabeça. Ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e levada ao hospital para avaliação médica.

O motorista fez teste do bafômetro, que apontou 0,58 mg/L de álcool no sangue, quantia que configura crime de trânsito.

Ele foi levado à 8ª Delegacia de Polícia (Cidade Estrutural) para registro da ocorrência. O carro também foi removido para a delegacia.