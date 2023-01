Motorista bêbado joga carro sobre criança de 5 anos, que levanta da queda ilesa

Um motorista que dirigia alcoolizado pelas ruas de Bonito, no Mato Grosso do Sul, perdeu o controle da direção e invadiu uma autoescola. À frente do estabelecimento, estava uma menina de 5 anos, que conseguiu se livrar do carro, na tarde do último sábado (28), segundo o G1.

Antes de quebrar a vidraça do estabelecimento, o motorista atropelou um motociclista que passava pelo centro da cidade. Em seguida, ele segue desgovernado para a autoescola. Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança, a menina aparece brincando atrás de um vaso de plantas, que a protege do impacto da batida.

A criança não foi diretamente atingida pelo carro, mas cai e é atingida por estilhaços de vidro depois da invasão do carro. Ela não sofreu ferimentos graves. O veículo perdeu velocidade no meio da recepção. Ao chegar ao local, policiais militares submeteram o motorista a um teste de bafômetro que detectou a embriaguez dele, que preso em flagrante.

O motociclista atropelado foi encaminhado ao hospital da cidade com escoriações na perna.