Motorista capota carro em Jequié após crise convulsiva

Um homem de 48 anos ficou ferido em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (27) em Jequié, na Av. Otávio Mangabeira, em frente ao semáforo próximo ao SAC, no bairro Mandacaru.

De acordo com informações do Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, Paulo Rodrigues Miranda teria sofrido uma crise convulsiva, o que o fez perder o controle do veículo, um Fiat Uno, que capotou na via.