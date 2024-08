Motorista colide Porsche em loja e interdita kitnets no DF

Um motorista de 37 anos, com sinais de embriaguez, colidiu contra a fachada de uma loja, na manhã deste domingo (25/8), na QNE 34, Lote 12, Sandu Norte, em Taguatinga. O homem dirigia um Porsche Cayenne branco.

O impacto da colisão acionou o airbag do veículo de luxo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para verificar a estrutura da loja de manutenção de motos e assegurar que não havia risco de incêndio ou desmoronamento.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento médico ao condutor.

Com indícios de abalo na estrutura do estabelecimento, a Defesa Civil também foi chamada para avaliar os reais riscos de desabamento.

Veja imagens:

O proprietário da loja, que estava no local se preparando para abrir o estabelecimento, relatou que, na parte de trás da loja, havia algumas kitnets. Por causa do desmoronamento parcial e dos fios elétricos expostos, eles tiveram os acessos bloqueados.

Os moradores dessas kitnets ficaram impedidos de sair dos imóveis, enquanto aguardavam a liberação da área pelas autoridades competentes.

Testemunhas oculares afirmaram que o condutor, apesar do evidente estado de embriaguez, saiu do veículo aparentemente sem ferimentos. Dentro do carro, policiais encontraram uma garrafa com bebida alcóolica.

Diante da recusa do condutor em realizar o teste de bafômetro e dos sinais de embriaguez constatados, a Polícia Militar do DF procedeu com as medidas necessárias para responsabilização do autor pelos danos causados.

O acidente causou danos materiais significativos à fachada da loja de manutenção de motos e comprometeu a segurança de todos na área circundante, incluindo os moradores das kitnets.

O motorista foi conduzido para a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga).