Motorista da carreta que provocou acidente com 41 mortos na BR-116 se entrega à polícia mineira

Dois dias após o acidente que matou 41 pessoas na BR-116, no trecho da cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, a o motorista da carreta se entregou à Polícia Civil mineira nesta segunda-feira (23). A informação foi confirmada pela Globo News. Ele era considerado foragido.

Até a tarde de hoje, Polícia Militar de Minas Gerais trabalhava para que o motorista fosse detido, inclusive com apoio de outras forças policiais nas divisas do estado. Em 2022, ele, que não teve a identidade revelada, teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida durante uma blitz da Lei Seca realizada pela PM em Mantena, no Vale do Rio Doce, após se recusar a fazer o teste do bafômetro.

De acordo com a Polícia Civil, no momento, a principal linha de investigação sobre a dinâmica do acidente é de que o bloco de granito transportado pelo caminhão tenha se desprendido da carroceria e atingido o ônibus, causando um incêndio.

“A partir do levantamento das notas fiscais, foi possível verificar, de uma maneira preliminar, que houve um excesso de peso no transporte. Ou seja, já haveria um indicativo de responsabilidade por parte do condutor”, afirmou o delegado Saulo Castro, porta-voz da PC.

O acidente do último sábado (21) envolveu um ônibus, um carro de passeio e uma carreta bitrem. O ônibus seguia de São Paulo para a Bahia, enquanto o veículo de carga ia do Ceará para o Espírito Santo, no sentido oposto.

Até o momento o que se sabe é que as vítimas que estavam no ônibus iriam para as seguintes cidades baianas: Marcionílio Souza; Elísio Medrado; Vitória da Conquista; Jequié; Iramaia; Maracás; Iaçu; Itaeté; Poções; Santa Inês e Mirante. Na noite deste domingo, o Governo da Bahia decretou luto oficial de dois dias.

“A princípio, havia 45 ocupantes no ônibus, três no veículo de passeio e o motorista da bitrem. Essas informações ainda serão verificadas oportunamente. A corporação atuou ali por volta de 12 horas desde o ocorrido”, informou o capitão Alexandre Monteiro, da Comunicação Organizacional do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Na madrugada deste domingo, todos os 41 corpos que estavam em Teófilo Otoni deram entrada no Instituto Médico Legal André Roquette, na capital mineira. Onze já foram identificados, dois em processo de liberação para as famílias.

“Nós passaremos à coleta do material genético e de exames, sinais particulares, toda a informação documental que as famílias possuem e que vão poder contribuir para esses exames. Vai ser montada na Acadepol (Academia de Polícia Civil de Minas Gerais) uma estrutura para receber essas famílias, para a entrega da documentação e coleta do material, prioritariamente pelos pais das vítimas, seguidos dos filhos, irmãos e outros familiares”, detalhou o perito criminal Felipe Dapieve.

A PC-MG trabalha em conjunto com as forças policiais de outros estados para que os materiais genéticos sejam coletados com as famílias das vítimas nos municípios de origem. A instituição mineira também disponibilizou um telefone para oferecer acolhimento e instruções aos familiares sobre o processo de identificação: (31) 3379-5059.