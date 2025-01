Motorista de ambulância é preso no interior baiano por não pagar pensão alimentícia

O motorista de uma ambulância foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. O flagrante ocorreu na noite desta quinta-feira (30) em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Capim Grosso, na Bacia do Jacuípe.

Na vistoria aos documentos do condutor, os agentes perceberam que havia um mandado de prisão em aberto contra o mesmo. Segundo a PRF, a ordem judicial, emitida pela Justiça de São Paulo, se referia ao não pagamento de pensão alimentícia.

Ainda conforme a polícia, a ambulância trafegava com uma lâmpada dianteira queimada. Diante do caso, o condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Jacobina, no Piemonte da Diamantina.