Motorista de aplicativo é baleado durante perseguição policial no RJ

O motorista de aplicativo Bruno Patrocínio Bastos foi baleado nesse domingo (10/11) enquanto abastecia o carro em um posto de combustível. Ele levou um tiro no peito durante uma perseguição policial, após ser confundido com um criminoso. O caso ocorreu na Avenida Pastor Martin Luther King, na zona norte do Rio de Janeiro.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que está investigando o caso e que um procedimento apuratório foi instaurado para averiguar as circunstâncias.

“A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que a corporação instaurou um procedimento apuratório através de sua Corregedoria Geral para averiguar as circunstâncias de uma ação onde um homem foi atingido por disparos de arma de fogo, na Av. Pastor Martin Luther King, altura de Inhaúma, durante uma ocorrência do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE)”, informou em nota.

O motorista foi levado ao hospital e está em condição estável.