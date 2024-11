Motorista de Aplicativo foi assassinado em Teixeira de Freitas, crime instiga mistério sobre motivação

Mais uma noite marcada pela violência e mistério em Teixeira de Freitas, Alexsandro Silva Santos (50 anos), motorista de aplicativo, foi executado à queima-roupa em frente ao acesso de um motel na Av. Presidente Getúlio Vargas, saída para Medeiros Neto, na sexta-feira (22) de novembro.

De acordo com as imagens capturadas por câmeras de segurança, Alexsandro chegou ao local, estacionou o veículo e desceu, aparentemente aguardando alguém. A cena se desenrola com a chegada de dois homens numa moto vermelha, que, sem hesitar, o surpreenderam.

O carona foi o primeiro a sacar um revólver calibre 38, disparando à queima-roupa, seguido pelo condutor da moto, que também atirou. Num ato de crueldade, pelo menos 10 tiros foram disparados, sete deles atingiram o corpo do motorista.

As investigações revelaram elementos que ampliam o enigma, Alexsandro portava um papelote de cocaína, e seu histórico criminal indica uma passagem por tráfico de drogas em um presídio do Espírito Santo.

Surgem assim questionamento como, seria um acerto de contas?

A polícia ainda busca pistas sobre os autores e a motivação. Teixeira de Freitas está em assustada, e o caso lança uma sombra sobre a segurança local.