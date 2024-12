Motorista de caminhão-tanque fica preso às ferragens após veículo tombar perto de Jequié

Um motorista de um caminhão ficou preso às ferragens após um acidente nesta segunda-feira (23) em um trecho da BR-116 de Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano. Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o homem dirigia um caminhão-tanque quando o veículo tombou próximo de um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Policiais rodoviários e equipes da ViaBahia, que ainda administra a rodovia, retiraram o homem das ferragens. Depois, o condutor foi encaminhado para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Não há mais informações sobre o estado de saúde do motorista. As causas do acidente também não foram esclarecidas.