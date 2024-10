Motorista de ônibus que causou acidente com duas mortes em SP é preso

São Paulo — O motorista de ônibus que causou o acidente com pelo menos dois mortos e cinco feridos em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (17/10). A batida aconteceu na noite dessa quarta-feira (16/10) na Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves.

Policiais militares apuraram que o homem, de 41 anos, invadiu a contramão e colidiu contra o caminhão. O acidente fez com que os dois veículos pegassem fogo, ferindo os passageiros que estavam no ônibus. Além disso, um homem, de 44 anos, que dirigia o caminhão, e o seu ajudante, de 19, morreram.

O motorista do ônibus não se feriu. Ele não estava embriagado e passou no teste do etilômetro. Segundo a polícia, os veículos eram regularizados e os condutores, habilitados. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

O Corpo de Bombeiros constatou que os dois mortos não poderiam ser identificados por terem sido carbonizados e estarem presos nas ferragens. Já os feridos no acidente, três homens e duas mulheres, foram socorridos estáveis a prontos socorros regionais de Cajamar e ao Hospital Estadual Doutor Albano da Franca Rocha Sobrinho.

Há mais vítimas no acidente, que foram socorridas por ambulâncias dos municípios próximos a região. Segundo a Prefeitura de Franco da Rocha, todos os passageiros do ônibus conseguiram sair, mas oito deles ficaram feridos com a batida. O Metrópoles procurou a Secretaria de Saúde do município para mais informações do estado de saúde das vítimas e aguarda retorno.