Motorista de transporte alternativo morre em acidente na BA-120

Um acidente entre dois veículos na BA-120, trecho que conecta a sede do município de Valente ao povoado de Santana, deixou um morto e outros feridos na tarde deste domingo (29). Segundo informações divulgadas pelo Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, a vítima do acidente foi identificada como Fabrício Góis, morador de Santana e motorista de transporte alternativo, conhecido popularmente como “ligeirinho”.

Fabricio, que dirigia um celta branco, teria tentado desviar de uma motocicleta quando acabou colidindo com outro veículo, que seguia na direção contrária. O homem foi encontrado com sinais vitais, mas faleceu durante atendimento da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista e dois passageiros do segundo carro ficaram feridos, mas foram atendidos pela equipe. A identidade dos outros envolvidos não foi divulgada.