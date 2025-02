Motorista é ameaçado e tem caminhão tomado de assalto no Vale do Jiquiriçá

Um caminhão foi tomado de assalto na madrugada deste domingo (9) em um trecho da BA-026, entre os municípios de Maracás, no Vale do Jiquiriçá; e Iramaia, na Chapada Diamantina. Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, os assaltantes armados abordaram o motorista e o obrigaram a entregar o veículo.

O condutor ficou sob a mira de uma arma e foi libertado pelo grupo horas depois em uma área de matagal, entre o povoado de Pé de Serra, em Maracás, e o Entroncamento de Iramaia.

Após ser liberado pelos acusados, o motorista procurou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e depois registrou boletim de ocorrência na delegacia de Maracás. Até o início da tarde deste domingo não havia informações sobre o paradeiro do caminhão e dos assaltantes.