Motorista é baleado na Avenida Vasco da Gama, em Salvador

Um motorista foi baleado na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, na noite desta segunda-feira (18). O caso de violência aconteceu por volta das 19h, quando o condutor do veículo foi surpreendido pelo disparo de uma arma de fogo.

De acordo com informações do Alô Jucá, o motorista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento imediato de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Após a situação, equipes da 12ª e 11ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e realizaram buscas nas proximidades na para encontrar o suspeito de ter praticado o ato.