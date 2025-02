Motorista é flagrado com carro furtado na Bahia; veículo exibia frase: “Foi Deus que me deu”

Um homem, de 47 anos, foi detido ao ser flagrado com um carro furtado neste sábado (8) em um trecho da BR-101 de Alagoinhas, no Agreste baiano. O veículo, que tinha sido tomado de assalto em 2022, exibia a frase “Foi Deus que me deu”. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava com uma placa clonada de outro veículo da mesma marca e modelo.

A ação teve início por volta das 12h. Policiais fiscalizavam na altura do Km 104 da rodovia quando avistaram um VW/Gol, de cor preta, que estava estacionado na faixa de domínio da rodovia. Na vistoria do carro, os PRFs constataram sinais de adulteração no chassi e no motor. Logo depois, os agentes chegaram na identificação original do automóvel. O Gol havia sido furtado em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Em determinado momento, um homem se aproximou da equipe e se identificou como proprietário do veículo. Ele foi levado, junto com o carro, para uma delegacia de Alagoinhas, onde a ocorrência foi registrada. O motorista vai responder pelo crime de receptação (art. 180 CP).