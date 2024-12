Motorista é hospitalizado com fratura exposta após capotamento no DF

Um homem de 39 anos foi levado ao hospital após capotar o carro na manhã desta terça-feira (31/12), no Núcleo Rural Casa Grande, no Gama. A vítima sofreu uma fratura exposta na perna direita e foi transportada pelo Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo a corporação, os socorristas se depararam com o Chevrolet Classic preto capotado às margens da via, por volta das 6h.

Veja imagens do acidente:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Acidente ocorreu por volta das 6h no Gama CBMDF/Reprodução 2 de 3 CBMDF empenhou três viaturas para atender à ocorrência CBMDF/Reprodução 3 de 3 Carro capota no Gama e deixa motorista com fratura exposta CBMDF/Reprodução

Após ser retirado das ferragens, o homem foi transportada, consciente e estável, ao Hospital Regional do Gama. O CBMDF não soube informar a dinâmica do acidente.