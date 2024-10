Motorista é preso após ser flagrado transportando 60kg de maconha

Um homem foi preso durante uma fiscalização de rotina em posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira (7), na BR-116 no Sul de Feira de Santana, os policiais realizaram a apreensão de 60kg de maconha.

Ao ser abordado, condutor confessou que havia recebido a quantia de R$ 10 mil reais para transportar. A droga foi encontrada em um veículo de passeio, o veículo saia Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, até o estado de Sergipe.

Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, após a abordagem e confissão do motorista, ele foi encaminhado, com o veículo e os 60 kg de maconha, para o Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho, em Feira de Santana, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.