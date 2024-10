Motorista é preso na BR-101 da Bahia após comprar pela internet carro roubado por R$ 35 mil

Um homem foi preso ao ser flagrado com um carro roubado em um trecho da BR-101 de Eunápolis, na Costa do Descobrimento. Questionado sobre a origem do veículo, o motorista disse que havia comprado o Renault/Duster após ver um anúncio na internet que o oferecia por R$ 35 mil. Disse ainda que foi a Trancoso, distrito de Porto Seguro, para adquirir o carro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante ocorreu na altura do Km 720 da rodovia. A ação teve início quando os agentes pararam o veículo para fiscalização. Após vistoria, os PRFs verificaram que o veículo original tinha registro de ocorrência de roubo em Salvador.